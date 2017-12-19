Более 40 человек претендуют на пост главы Самары

Самара, 19 декабря. Завершился прием заявлений от кандидатов на пост главы Самары. Стало известно, что более 40 человек претендуют на должность мэра города.

Как стало известно, 46 человек подали документы на пост главы Самары, сообщают региональные СМИ. По состоянию на четыре часа дня было подано 35 заявок, однако вечером список обновился, и появились новые кандидаты.

Среди претендентов есть и кандидаты, которые на данный момент нигде не работают, сообщает пресс-служба думы городского округа Самара. Заявления подали директора организаций, менеджеры, слесарь-сборщик ракетных двигателей, профессора, логист и другие. Среди претендентов глава администрации Железнодорожного внутригородского района Самары Елена Лапушкина, временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко, заместитель главы — руководитель аппарата администрации Самары Владимир Терентьев.

«Кандидаты идут с интересными идеями и предложениями, со своими программами развития города», — приводит «Территория Самара» слова председателя городской думы Галины Андрияновой.

Конкурсная комиссия будет работать с 20 по 22 декабря. Им предстоит определить список кандидатов, которые будут допущены к участию в конкурсе, после чего будет определен регламент собеседований.