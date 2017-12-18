Пенсионер скончался под колесами легковушки на трассе в Самарской области

Самара, 18 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Самарской области: отечественная легковушка сбила пожилого мужчину.

Автомобильное происшествие случилось в воскресенье, 17 декабря, около 22:30 часов вечера по московскому времени на трассе М-5 «Урал»: отечественная легковушка под управлением 41-летнего мужчины двигалась со стороны Челябинска и на 1014 километре сбила 60-летнего мужчину. Пешеход перебегал дорогу в неустановленном для перехода месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пенсионер получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.