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Вора в женской шубе поймали в Самарской области
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    Вора в женской шубе поймали в Самарской области

    15:16  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:16  18 Декабря 2017
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    Вора в женской шубе поймали в Самарской области

    Самара, 18 декабря. Сотрудники Росгвардии в Самарской области задержали мужчину в женской шубе.

    Как сообщает пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области, инцидент произошел в Отрадном: мужчина шел по улице в женской шубе. Росгвардейцы задержали местного жителя. В этот момент они получили сообщение об ограблении в кафе на улице Сабирзянова, где неизвестный украл шубу и мобильный телефон.

    Задержанного мужчину передали сотрудникам охраны правопорядка. В настоящее время они проводят проверку и выясняют обстоятельства ограбления, устанавливают причастность задержанного мужчины к преступлению. После проверки будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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