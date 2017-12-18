Вора в женской шубе поймали в Самарской области

Самара, 18 декабря. Сотрудники Росгвардии в Самарской области задержали мужчину в женской шубе.

Как сообщает пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области, инцидент произошел в Отрадном: мужчина шел по улице в женской шубе. Росгвардейцы задержали местного жителя. В этот момент они получили сообщение об ограблении в кафе на улице Сабирзянова, где неизвестный украл шубу и мобильный телефон.

Задержанного мужчину передали сотрудникам охраны правопорядка. В настоящее время они проводят проверку и выясняют обстоятельства ограбления, устанавливают причастность задержанного мужчины к преступлению. После проверки будет вынесено решение процессуального характера.