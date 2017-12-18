Легковушка сбила пешехода в Сызрани

Сызрань, 18 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось сегодня утром в Самарской области: легковушка сбила пешехода.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию от правоохранительных органов, инцидент случился в понедельник, 18 декабря, на улице Советской в районе «Сбербанка». Сообщение о ДТП поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу города около 7:45 часов утра: автомобилист допустил наезд на 40-летнюю женщину.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшую в центральную городскую больницу. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, после чего будет вынесено решение процессуального характера.