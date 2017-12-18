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Легковушка сбила пешехода в Сызрани
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    Легковушка сбила пешехода в Сызрани

    9:07  18 Декабря 2017  /обновлено: 9:08  18 Декабря 2017
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    Легковушка сбила пешехода в Сызрани

    Сызрань, 18 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось сегодня утром в Самарской области: легковушка сбила пешехода.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию от правоохранительных органов, инцидент случился в понедельник, 18 декабря, на улице Советской в районе «Сбербанка». Сообщение о ДТП поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу города около 7:45 часов утра: автомобилист допустил наезд на 40-летнюю женщину.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшую в центральную городскую больницу. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #сызрань
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