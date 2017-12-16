Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Стоимость биткойна выросла почти до $19 тыс.
Происшествия
Самарские спасатели эвакуировали женщину с переломом ноги из села Рождествено
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Самарские спасатели эвакуировали женщину с переломом ноги из села Рождествено

    19:47  16 Декабря 2017  /обновлено: 19:47  16 Декабря 2017
    63

    Самарские спасатели эвакуировали женщину с переломом ноги из села Рождествено

    Самара, 16 декабря. Самарские спасатели доставили в больницу женщину с закрытым переломом голени из села Рождествено.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу ПСС, в субботу, 16 декабря, спасатели на судне на воздушной подушке «Нептун» эвакуировали из села Рождествено 55-летнюю местную жительницу, которой требовалась срочная помощь врачей. На Волге уже образовался первый лед, но спасателям поисково-спасательного подразделения «Центральная» удалось переправить пострадавшую женщину в областной центр.

    Около 15:15 часов по московскому времени дня пострадавшую передали бригаде медиков для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у женщины закрытый перелом голени.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть