Самарские спасатели эвакуировали женщину с переломом ноги из села Рождествено

Самара, 16 декабря. Самарские спасатели доставили в больницу женщину с закрытым переломом голени из села Рождествено.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу ПСС, в субботу, 16 декабря, спасатели на судне на воздушной подушке «Нептун» эвакуировали из села Рождествено 55-летнюю местную жительницу, которой требовалась срочная помощь врачей. На Волге уже образовался первый лед, но спасателям поисково-спасательного подразделения «Центральная» удалось переправить пострадавшую женщину в областной центр.

Около 15:15 часов по московскому времени дня пострадавшую передали бригаде медиков для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у женщины закрытый перелом голени.