Экс-директора самарской гимназии будут судить за взятку

Самара, 16 декабря. Уголовное дело в отношении экс-дирекора самарской гимназии по обвинению во взяточничестве в крупном размере передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает СУ СК по региону, бывший директор самарской гимназии №1 потребовала от родителей 800 тысяч рублей за зачисление двоих детей в гимназию. Сотрудники охраны правопорядка задержали обвиняемую, когда та получала 200 тысяч рублей от матери детей. Остальная сумма была передана ранее.

В настоящее время уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.