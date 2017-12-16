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Экс-директора самарской гимназии будут судить за взятку
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    Экс-директора самарской гимназии будут судить за взятку

    14:45  16 Декабря 2017  /обновлено: 14:45  16 Декабря 2017
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    Экс-директора самарской гимназии будут судить за взятку

    Самара, 16 декабря. Уголовное дело в отношении экс-дирекора самарской гимназии по обвинению во взяточничестве в крупном размере передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает СУ СК по региону, бывший директор самарской гимназии №1 потребовала от родителей 800 тысяч рублей за зачисление двоих детей в гимназию. Сотрудники охраны правопорядка задержали обвиняемую, когда та получала 200 тысяч рублей от матери детей. Остальная сумма была передана ранее.

    В настоящее время уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #гимназия
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