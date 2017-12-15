Подросток решил прокатиться и попал под грузовой поезд в Сызрани

Самара, 15 декабря. Подростки, переходившие железную дорогу, решили прокатиться на грузовом поезде, который шел в это время через Сызрань. Один из подростков получил серьезную травму стопы.

Сообщение о том, что произошло на 966 километре дороги Сызрань-1 — Октябрьск, поступило вечером в четверг, 14 декабря. Подростки, которым 14 и 15 лет, решили прокатиться на поезде, ребята зацепились за поручни и поехали. Четырнадцатилетний ребенок не удержался и упал под поезд, информируют местные СМИ. Когда состав остановился, товарищ вытащил его из-под вагона.

Ранее региональные СМИ сообщили, что врачам не удалось спасти ребенку стопу, и ее ампутировали. Однако, как стало известно, врачи смогли спасти ногу мальчика, сообщает «КТВ-ЛУЧ».