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Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в краже 6 млн рублей в Самаре
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в краже 6 млн рублей в Самаре
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    Полиция задержала подозреваемого в краже 6 млн рублей в Самаре

    13:13  15 Декабря 2017  /обновлено: 13:13  15 Декабря 2017
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    Полиция задержала подозреваемого в краже 6 млн рублей в Самаре

    Самара, 15 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже шести миллионов рублей. Кража произошла около административного здания на улице Речной в Самаре в 2014 году.

    Стражи правопорядка собрали материал, и согласно данным к преступлению может быть причастен 37-летний местный житель, который ранее был судим, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Мужчину задержали осень этого года по подозрению в серии квартирных краж. На данный момент проверяется его причастность к другим преступлениям.

    Кража произошла три года назад: потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, выехав на место происшествия, пообщались с очевидцами, узнали, во что был одет злоумышленник, его пути обхода. Однако найти злоумышленника «по горячим следам» не удалось. Было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #грабеж
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