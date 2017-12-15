Полиция задержала подозреваемого в краже 6 млн рублей в Самаре

Самара, 15 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже шести миллионов рублей. Кража произошла около административного здания на улице Речной в Самаре в 2014 году.

Стражи правопорядка собрали материал, и согласно данным к преступлению может быть причастен 37-летний местный житель, который ранее был судим, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Мужчину задержали осень этого года по подозрению в серии квартирных краж. На данный момент проверяется его причастность к другим преступлениям.

Кража произошла три года назад: потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, выехав на место происшествия, пообщались с очевидцами, узнали, во что был одет злоумышленник, его пути обхода. Однако найти злоумышленника «по горячим следам» не удалось. Было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».