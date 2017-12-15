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Две новые поликлиники планируют открыть в Тольятти в 2018 году
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    Две новые поликлиники планируют открыть в Тольятти в 2018 году

    9:52  15 Декабря 2017  /обновлено: 9:52  15 Декабря 2017
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    Две новые поликлиники планируют открыть в Тольятти в 2018 году

    Самара, 15 декабря. Два медицинских учреждения — для детей и взрослых — планируют открыть в Тольятти в следующем году. Детская поликлиника рассчитана на 500 мест, взрослая — на тысячу посещений за одну смену.

    Детская поликлиника будет расположена недалеко от Медгородка, а взрослая будет в 19-м квартале. В Тольятти есть проблема, которая связана обеспеченностью врачами в городе, сообщают региональные СМИ. По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, показатель обеспеченности ниже общеобластных.

    Для решения данной проблемы создаются условия: открытие центра позиторнно-эмиссионной и компьютерной томографии, увеличение заработных плат медсотрудников. Однако, остается вопрос, связанный с жильем, который не позволяет привлекать врачей в город.

    «Будет заявка от города на выделение дополнительных средств — рассмотрим возможность строительства специального дома или приобретения уже готовых квартир», — приводит «Волга ньюс» слова Дмитрия Азарова.

    Автор: Дарья Смолина
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    #тольятти #медицина #самарская область
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