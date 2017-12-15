Две новые поликлиники планируют открыть в Тольятти в 2018 году

Самара, 15 декабря. Два медицинских учреждения — для детей и взрослых — планируют открыть в Тольятти в следующем году. Детская поликлиника рассчитана на 500 мест, взрослая — на тысячу посещений за одну смену.

Детская поликлиника будет расположена недалеко от Медгородка, а взрослая будет в 19-м квартале. В Тольятти есть проблема, которая связана обеспеченностью врачами в городе, сообщают региональные СМИ. По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, показатель обеспеченности ниже общеобластных.

Для решения данной проблемы создаются условия: открытие центра позиторнно-эмиссионной и компьютерной томографии, увеличение заработных плат медсотрудников. Однако, остается вопрос, связанный с жильем, который не позволяет привлекать врачей в город.