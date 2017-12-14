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Спортклубы получат 308 млн рублей из областного бюджета Самары
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    Спортклубы получат 308 млн рублей из областного бюджета Самары

    20:01  14 Декабря 2017  /обновлено: 20:01  14 Декабря 2017
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    Спортклубы получат 308 млн рублей из областного бюджета Самары

    Самара, 14 декабря. Спортивным клубам выделили из областного бюджета 308,5 млн рублей.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию пресс-службы Губернской думы, в четверг, 14 декабря, состоялось заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике под председательством Габибуллы Хасаева, в рамках которого были одобрено перераспределение средств областного бюджета.

    Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил, что спортивным клубам будет выделено 308,5 млн рублей. В свою очередь, футбольный клуб «Крылья Советов» получит 111 млн рублей, хоккейный клуб «Лада» — 148 млн рублей, волейбольному клубу «Нова» дополнительно выделят 25 млн рублей, баскетбольному клубу «Самара» — 20 млн рублей, гандбольному клубу «Лада» — 4 млн рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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