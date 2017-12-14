Глава Самарской области предложил отправить чиновников на уборку снега

Самара, 14 декабря. Глава Самарской области предложил вывести на уборку улиц от снега чиновников в случае невыполнения запланированных работ.

Глава региона Дмитрий Азаров предложил вывести на уборку территорий от снега чиновников и руководителей управляющих компаний, если коммунальные службы не справляются с обязанностями. Соответствующее предложение он написал в своем микроблоге:

«Заслушал В.А.Василенко об организации работ по уборке снега. Предложил в случае невыполнения вывести на уборку чиновников гор.администрации».

Жители Самарского края поддержали Азарова и пожаловались на плохую уборку от снега областного центра.