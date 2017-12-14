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Общество
Глава Самарской области предложил отправить чиновников на уборку снега
Общество
Глава Самарской области предложил отправить чиновников на уборку снега
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    Глава Самарской области предложил отправить чиновников на уборку снега

    18:53  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:53  14 Декабря 2017
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    Глава Самарской области предложил отправить чиновников на уборку снега

    Самара, 14 декабря. Глава Самарской области предложил вывести на уборку улиц от снега чиновников в случае невыполнения запланированных работ.

    Глава региона Дмитрий Азаров предложил вывести на уборку территорий от снега чиновников и руководителей управляющих компаний, если коммунальные службы не справляются с обязанностями. Соответствующее предложение он написал в своем микроблоге:

    «Заслушал В.А.Василенко об организации работ по уборке снега. Предложил в случае невыполнения вывести на уборку чиновников гор.администрации».

    Жители Самарского края поддержали Азарова и пожаловались на плохую уборку от снега областного центра.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #азаров #самара
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