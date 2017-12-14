Движение троллейбусов по кольцу на Московском шоссе в Самаре восстановят в конце недели

Самара, 14 декабря. Троллейбусы вернутся на Московское шоссе в Самаре в конце этой недели.

Как сообщают региональные новостные источники, движение троллейбусов будет восстановлено на кольце на пересечении Московского шоссе и улиц Луначарского и Гагарина пятницу, 15 декабря. В самарском ТТУ отмечают:

«Провели пробную езду по новому кольцу на МШ/Гагарина. Все в порядке. Завтра с 05.00 по маршруту 12, 17 и 20 троллейбусы поедут в своем обычном режиме».

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Сызрани: загорелся склад строительных материалов. Пламя охватило территорию в 40 квадратных метров.