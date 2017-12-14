Попавшего в ДТП водителя сбила легковушка на трассе в Тольятти

Тольятти, 14 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером в Тольятти: отечественная легковушка сбила мужчину.

По информации региональных новостных источников, автомобильная авария случилась в среду, 13 декабря, в вечернее время суток на Обводном шоссе. Водитель отечественной легковушки не справился с управлением, влетел в металлический отбойник и перевернулся. Водитель и два пассажира получили травмы, в момент ДТП документы водителя вылетели на проезжую часть. Он решил их найти. В этот момент по трасе двигалась другая отечественная легковушка, водитель которой допустил наезд на мужчину.

Водитель первой машины получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства и причины ДТП.