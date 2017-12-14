Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин поручил расширить список налоговых льготников в земельной сфере
Происшествия
Попавшего в ДТП водителя сбила легковушка на трассе в Тольятти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Попавшего в ДТП водителя сбила легковушка на трассе в Тольятти

    12:32  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:34  14 Декабря 2017
    52

    Попавшего в ДТП водителя сбила легковушка на трассе в Тольятти

    Тольятти, 14 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером в Тольятти: отечественная легковушка сбила мужчину.

    По информации региональных новостных источников, автомобильная авария случилась в среду, 13 декабря, в вечернее время суток на Обводном шоссе. Водитель отечественной легковушки не справился с управлением, влетел в металлический отбойник и перевернулся. Водитель и два пассажира получили травмы, в момент ДТП документы водителя вылетели на проезжую часть. Он решил их найти. В этот момент по трасе двигалась другая отечественная легковушка, водитель которой допустил наезд на мужчину.

    Водитель первой машины получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства и причины ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #тольятти
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть