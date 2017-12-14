Склад стройматериалов сгорел в Самаре

Самара, 14 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Сызрани: загорелся склад строительных материалов.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на Главное управление МЧС России по Самарской области, инцидент произошел в четверг, 14 декабря, около 07:57 часов утра по московскому времени: загорелся склад строительных материалов, расположенный на улице Фурманова. Пламя охватило территорию в 40 квадратных метров.

Огнеборцам удалось справиться с пожаром около 08:31 часов утра по московскому времени. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.