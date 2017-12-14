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Склад стройматериалов сгорел в Самаре
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    Склад стройматериалов сгорел в Самаре

    12:20  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:20  14 Декабря 2017
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    Склад стройматериалов сгорел в Самаре

    Самара, 14 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Сызрани: загорелся склад строительных материалов.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на Главное управление МЧС России по Самарской области, инцидент произошел в четверг, 14 декабря, около 07:57 часов утра по московскому времени: загорелся склад строительных материалов, расположенный на улице Фурманова. Пламя охватило территорию в 40 квадратных метров.

    Огнеборцам удалось справиться с пожаром около 08:31 часов утра по московскому времени. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #самара
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