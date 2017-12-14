Отец проломил голову однокласснику дочери в школе Самары

Самара, 14 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Самары, который ударил школьница по голове. Мальчика госпитализировали с серьезными травмами.

Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на информацию, предоставленную в прокуратуре Промышленного района, инцидент произошел 29 ноября текущего года в школе №149: 14-летний школьник поссорился с одноклассницей, на следующий день отец девочки пришел в школу, чтобы поговорить с подростком и ударил его два раза по голове. Школьника незамедлительно госпитализировали прямо из учебного заведения в больницу, где врачи диагностировали тяжкие травмы головы.

Сотрудники охраны правопорядка установили, что 40-летний мужчина занимает должность заместителя руководителя предприятия, которое производит нефтегазовое оборудование. В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Он своей вины не отрицает и говорит, что во время инцидента находился в возбужденном состоянии. Пострадавший мальчик на данный момент находится дома, его здоровью ничто не угрожает.