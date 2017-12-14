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Отец проломил голову однокласснику дочери в школе Самары
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    Отец проломил голову однокласснику дочери в школе Самары

    9:43  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:45  14 Декабря 2017
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    Отец проломил голову однокласснику дочери в школе Самары

    Самара, 14 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Самары, который ударил школьница по голове. Мальчика госпитализировали с серьезными травмами.

    Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на информацию, предоставленную в прокуратуре Промышленного района, инцидент произошел 29 ноября текущего года в школе №149: 14-летний школьник поссорился с одноклассницей, на следующий день отец девочки пришел в школу, чтобы поговорить с подростком и ударил его два раза по голове. Школьника незамедлительно госпитализировали прямо из учебного заведения в больницу, где врачи диагностировали тяжкие травмы головы.

    Сотрудники охраны правопорядка установили, что 40-летний мужчина  занимает должность заместителя руководителя предприятия, которое производит нефтегазовое оборудование. В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Он своей вины не отрицает и говорит, что во время инцидента находился в возбужденном состоянии. Пострадавший мальчик на данный момент находится дома, его здоровью ничто не угрожает.

    Автор: Ксения Пудовкина
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