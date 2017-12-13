Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Учите историю и географию»: в Крыму дали совет послу США
Происшествия
Роспотребнадзор изъял «просроченные» подарки для детей в Новокуйбышевске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Роспотребнадзор изъял «просроченные» подарки для детей в Новокуйбышевске

    19:00  13 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  13 Декабря 2017
    153

    Роспотребнадзор изъял «просроченные» подарки для детей в Новокуйбышевске

    Самара, 13 декабря. Неправильная маркировка детских новогодних подарков в Новокуйбышевске, в соответствии с которой срок годности продукции истек в феврале 2017 года, возмутила местных жителей.

    Новогодние подарки в Самарской области перестали выдавать из-за технической ошибки в маркировке праздничных наборов, сообщает пресс-служба правительства области. Местная жительница открыла кондитерский детский набор и обнаружила вкладку со сроками годности, в соответствии с которыми продукция необходимо было реализовать до 15 февраля 2017 года. Женщина обратилась с жалобой к врио губернатора региона Дмитрию Азарову. Он потребовал разобраться в сложившейся ситуации.

    Роспотребнадзор провел экспертизу и выявил, что кондитерские изделия были в начале декабря текущего года, а срок годности  истекает в феврале 2018 года. В свою очередь, на подарочных наборах информация была другая . В настоящее время продукция изъята.  Лица, совершившие техническую ошибку, будут привлечены к административной ответственности.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть