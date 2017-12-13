Роспотребнадзор изъял «просроченные» подарки для детей в Новокуйбышевске

Самара, 13 декабря. Неправильная маркировка детских новогодних подарков в Новокуйбышевске, в соответствии с которой срок годности продукции истек в феврале 2017 года, возмутила местных жителей.

Новогодние подарки в Самарской области перестали выдавать из-за технической ошибки в маркировке праздничных наборов, сообщает пресс-служба правительства области. Местная жительница открыла кондитерский детский набор и обнаружила вкладку со сроками годности, в соответствии с которыми продукция необходимо было реализовать до 15 февраля 2017 года. Женщина обратилась с жалобой к врио губернатора региона Дмитрию Азарову. Он потребовал разобраться в сложившейся ситуации.

Роспотребнадзор провел экспертизу и выявил, что кондитерские изделия были в начале декабря текущего года, а срок годности истекает в феврале 2018 года. В свою очередь, на подарочных наборах информация была другая . В настоящее время продукция изъята. Лица, совершившие техническую ошибку, будут привлечены к административной ответственности.