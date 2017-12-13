Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель иномарки в Воронеже сбил полицейского и скрылся
Происшествия
Грузовой поезд протаранил внедорожник в Самаре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Грузовой поезд протаранил внедорожник в Самаре

    16:13  13 Декабря 2017  /обновлено: 16:13  13 Декабря 2017
    311

    Грузовой поезд протаранил внедорожник в Самаре

    Самара, 13 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Самаре: грузовой поезд протаранил внедорожник.

    По информации региональных новостных источников, происшествие зафиксировано около четырех часов утра по московскому времени в среду, 13 декабря, на пикете №9 станции «Самара». Грузовой поезд протаранил кроссовер марки SSang Yong Actyon на регулируемом железнодорожном переезде. По последней информации известно, что пострадавших нет. Задержки поездов не наблюдается, железнодорожный транспорт двигается в соответствии с расписанием.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины случившегося.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть