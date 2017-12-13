Грузовой поезд протаранил внедорожник в Самаре

Самара, 13 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Самаре: грузовой поезд протаранил внедорожник.

По информации региональных новостных источников, происшествие зафиксировано около четырех часов утра по московскому времени в среду, 13 декабря, на пикете №9 станции «Самара». Грузовой поезд протаранил кроссовер марки SSang Yong Actyon на регулируемом железнодорожном переезде. По последней информации известно, что пострадавших нет. Задержки поездов не наблюдается, железнодорожный транспорт двигается в соответствии с расписанием.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины случившегося.