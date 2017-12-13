МЧС предупреждает жителей Самарской области о снеге и гололедице

Самара, 13 декабря. Синоптики предупреждают жителей Самарской области об ухудшающихся погодных условиях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, с семи часов вечера среды, 13 декабря, до семи часов вечера четверга, 14 декабря, ожидается снег и ветер, порывы которого будут достигать от 15 до 18 метров в секунду. Также в некоторых местах региона ожидается метель. На дорогах образовался лед.

Спасатели предупреждают местных жителей о необходимости соблюдения правил безопасности, а автолюбителям напоминают о правилах дорожного движения и плавном маневрировании при управлении автомобильным транспортом в условиях непогоды и гололеда.