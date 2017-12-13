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Общество
МЧС предупреждает жителей Самарской области о снеге и гололедице
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    МЧС предупреждает жителей Самарской области о снеге и гололедице

    15:32  13 Декабря 2017  /обновлено: 15:32  13 Декабря 2017
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    МЧС предупреждает жителей Самарской области о снеге и гололедице

    Самара, 13 декабря. Синоптики предупреждают жителей Самарской области об ухудшающихся погодных условиях.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, с семи часов вечера среды, 13 декабря, до семи часов вечера четверга, 14 декабря, ожидается снег и ветер, порывы которого будут достигать от 15 до 18 метров в секунду. Также в некоторых местах региона ожидается метель. На дорогах образовался лед.

    Спасатели предупреждают местных жителей о необходимости соблюдения правил безопасности, а автолюбителям напоминают о правилах дорожного движения и плавном маневрировании при управлении автомобильным транспортом в условиях непогоды и гололеда.

    Автор: Ксения Пудовкина
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