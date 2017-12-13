Маршрутка сбила школьника на пешеходном переходе в Самаре

Самара, 13 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса случилось вчера в Самаре: транспортное средство наехало на школьника, перебегавшего проезжую часть.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, автобус Hyundai County под управлением 44-летнего мужчины двигался по Московскому шоссе, в этот момент 12-летний подросток проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу перебегал. Водитель не успел среагировать и сбил мальчика.

Ребенка госпитализировали с травмой головы в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.