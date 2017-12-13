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Маршрутка сбила школьника на пешеходном переходе в Самаре
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    Маршрутка сбила школьника на пешеходном переходе в Самаре

    14:06  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:06  13 Декабря 2017
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    Маршрутка сбила школьника на пешеходном переходе в Самаре

    Самара, 13 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса случилось вчера в Самаре: транспортное средство наехало на школьника, перебегавшего проезжую часть.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, автобус Hyundai County под управлением 44-летнего мужчины двигался по Московскому шоссе, в этот момент 12-летний подросток проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу перебегал. Водитель не успел среагировать и сбил мальчика.

    Ребенка госпитализировали с травмой головы в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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