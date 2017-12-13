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Учительница скончалась во время урока в школе Тольятти
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    Учительница скончалась во время урока в школе Тольятти

    13:37  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:38  13 Декабря 2017
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    Учительница скончалась во время урока в школе Тольятти

    Тольятти, 13 декабря. Учительница начальных классов в школе Тольятти умерла во время урока.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на представителей учебного учреждения, 49-летняя учительница начальных классов умерла во время урока. По неофициальной информации, причиной смерти мог стать тромб.

    Женщина проработала в образовательном учреждении около 15 лет. Прощание с ней пройдет в пятницу, 15 декабря, в 10:00 часов утра по московскому времени в зале прощаний Медгородка.

    Напомним, трехлетнего ребенка доставили в больницу Самары после того, как на него обрушилась снежная глыба с балкона.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #тольятти
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