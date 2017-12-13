Учительница скончалась во время урока в школе Тольятти

Тольятти, 13 декабря. Учительница начальных классов в школе Тольятти умерла во время урока.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на представителей учебного учреждения, 49-летняя учительница начальных классов умерла во время урока. По неофициальной информации, причиной смерти мог стать тромб.

Женщина проработала в образовательном учреждении около 15 лет. Прощание с ней пройдет в пятницу, 15 декабря, в 10:00 часов утра по московскому времени в зале прощаний Медгородка.

Напомним, трехлетнего ребенка доставили в больницу Самары после того, как на него обрушилась снежная глыба с балкона.