Гололедица и снегопад ожидаются в Самарской области

Самара, 13 декабря. Снег, гололед и метель прогнозируются в Самарской области в предстоящие дни текущей рабочей недели.

По информации представителя в «Приволжском УГМС», в среду, 13 декабря, днем ожидаются умеренный снег, слабый гололед и метель. Столбик термометра не опустится ниже минус шести градусов.

С четверга, 14 декабря, на пятницу, 15 декабря, ожидается похолодание до минус двенадцати градусов. На дорогах образуется лед, местами по области пройдет снег. На формирование погоды в области влияет гребень Сибирского антициклона, который распространяется на территорию Средней Волги, отмечают синоптики.