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Гололедица и снегопад ожидаются в Самарской области
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    Гололедица и снегопад ожидаются в Самарской области

    10:43  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:44  13 Декабря 2017
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    Гололедица и снегопад ожидаются в Самарской области

    Самара, 13 декабря. Снег, гололед и метель прогнозируются в Самарской области в предстоящие дни текущей рабочей недели.

    По информации представителя в «Приволжском УГМС», в среду, 13 декабря, днем ожидаются умеренный снег, слабый гололед и метель. Столбик термометра не опустится ниже минус шести градусов.

    С четверга, 14 декабря, на пятницу, 15 декабря, ожидается похолодание до минус двенадцати градусов. На дорогах образуется лед, местами по области пройдет снег. На формирование погоды в области влияет гребень Сибирского антициклона, который распространяется на территорию Средней Волги, отмечают синоптики.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #снег #гололедица #метель
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