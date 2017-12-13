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Снежная глыба обрушилась на трехлетнего ребенка в Самаре
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    Снежная глыба обрушилась на трехлетнего ребенка в Самаре

    10:07  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:07  13 Декабря 2017
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    Снежная глыба обрушилась на трехлетнего ребенка в Самаре

    Самара, 13 декабря. Трехлетнего ребенка доставили в больницу Самары после того, как на него обрушилась снежная глыба.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию в оперативных структурах, чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 11 декабря, в Кировском районе: на трехлетнюю девочку упала снежная глыба. По предварительной информации известно, что она обрушилась с балкона. Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место происшествия после вызова из квартиры, расположенной на улице Товарной.

    На данный момент неизвестна степень тяжести травм, причиненная ребенку. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

    Автор: Ксения Пудовкина
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