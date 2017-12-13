Снежная глыба обрушилась на трехлетнего ребенка в Самаре

Самара, 13 декабря. Трехлетнего ребенка доставили в больницу Самары после того, как на него обрушилась снежная глыба.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию в оперативных структурах, чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 11 декабря, в Кировском районе: на трехлетнюю девочку упала снежная глыба. По предварительной информации известно, что она обрушилась с балкона. Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место происшествия после вызова из квартиры, расположенной на улице Товарной.

На данный момент неизвестна степень тяжести травм, причиненная ребенку. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.