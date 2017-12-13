Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Корова переломала кости пенсионеру в Оренбуржье
Россия
Завершено строительство тоннеля на трамвайной линии к стадиону в Самаре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Завершено строительство тоннеля на трамвайной линии к стадиону в Самаре

    9:32  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:32  13 Декабря 2017
    32

    Завершено строительство тоннеля на трамвайной линии к стадиону в Самаре

    Самара, 13 декабря. В Самаре продолжается строительство трамвайной ветки, которая соединит ул. Ташкентская и строящийся к Чемпионату мира по футболу 2018 стадион «Самара-Арена».

    Выполнено уже 70% работ, полностью готов путепровод тоннельного типа под ул. Дальняя, который проходит вдоль Московского шоссе.

    Также полным ходом идет монтаж тяговых подстанций на улицах Гастелло, Галактионовской и Барбошиной поляне общей мощностью 9 000 кВт. Они позволят обеспечить бесперебойное движение трамваев по маршруту. Готовность подстанций составляет 90%.

    Длина новой трамвайной ветки составит 2,2 км.

    Как сообщил руководитель МБУ г.о.Самара «Управление капитального строительства» Владимир Рылкин, работы ведутся в соответствии с графиком. 

    Тестирование трамвайной линии запланировано на март 2018 года. Ввод в эксплуатацию будет осуществлен в апреле.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара #чм-2018 #строительство #инфраструктура
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть