Завершено строительство тоннеля на трамвайной линии к стадиону в Самаре

Самара, 13 декабря. В Самаре продолжается строительство трамвайной ветки, которая соединит ул. Ташкентская и строящийся к Чемпионату мира по футболу 2018 стадион «Самара-Арена».

Выполнено уже 70% работ, полностью готов путепровод тоннельного типа под ул. Дальняя, который проходит вдоль Московского шоссе.

Также полным ходом идет монтаж тяговых подстанций на улицах Гастелло, Галактионовской и Барбошиной поляне общей мощностью 9 000 кВт. Они позволят обеспечить бесперебойное движение трамваев по маршруту. Готовность подстанций составляет 90%.

Длина новой трамвайной ветки составит 2,2 км.

Как сообщил руководитель МБУ г.о.Самара «Управление капитального строительства» Владимир Рылкин, работы ведутся в соответствии с графиком.

Тестирование трамвайной линии запланировано на март 2018 года. Ввод в эксплуатацию будет осуществлен в апреле.