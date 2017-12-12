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Новости Сирии
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Общество
Появился 14-й претендент на пост главы Самары
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    Появился 14-й претендент на пост главы Самары

    21:54  12 Декабря 2017  /обновлено: 21:54  12 Декабря 2017
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    Появился 14-й претендент на пост главы Самары

    Самара, 12 декабря. Количество заявок на пост главы Самары увеличивается: стал известен 14-й кандидат.

    Руководитель развития бизнеса в регионах в компании «Профессиональная система продаж» Вадим Киреев стал 14-м претендентом на должность мэра города. Ему 38 лет, он является бизнес-тренером и бизнес-консультантом, сообщают региональные СМИ.

    Напомним, что прием заявок на пост главы региона продлится до 18 декабря. Конкурс пройдет с 20 по 22 декабря, лучших кандидатов выберет комиссия, в которую входит 20 человек. Возглавит конкурсную комиссию врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.  

    Ранее сообщалось, что за пост мэра Самары будут бороться ветеран МВД России и слесарь-сборщик ракетных двигателей. Кроме них в конкурсе будут участвовать управленцы, шоумен, депутат и другие.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #мэр
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