Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели новорожденного в Новосибирске
Общество
Движение открыли по улице Луначарского в Самаре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Движение открыли по улице Луначарского в Самаре

    18:08  12 Декабря 2017  /обновлено: 18:08  12 Декабря 2017
    50

    Движение открыли по улице Луначарского в Самаре

    Самара, 12 декабря. Автомобили смогут ездить по улице Луначарского в Самаре. Открытие улицы произошло во вторник, 12 декабря.

    По словам местных жителей, участок автодороги от Московского шоссе до улицы Мичурина не полностью функционирует, автомобили могут двигаться лишь по одной полосе. Дорогу еще не почистили от снега, поэтому на дороге каша. 

    «Ехать можно, но там колхоз. Не чищено. Пробита колея туда-обратно. Посередине снег в колено», — приводит «Комсомольская правда» слова местного жителя Дмитрия С.

    Самарцы отмечают, что светофор  на улице Мичурина пока не работает, кроме это вдоль всей улицы дорожные знаки находятся в чехлах.

    Напомним, что ремонт улицы Луначарского связан с реконструкцией кольца на пересечении трех дорог: улиц Луначарского и Гагарина, Московского шоссе. Открыть улицу должны были 1 октября.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара #дорога
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть