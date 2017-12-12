Движение открыли по улице Луначарского в Самаре

Самара, 12 декабря. Автомобили смогут ездить по улице Луначарского в Самаре. Открытие улицы произошло во вторник, 12 декабря.

По словам местных жителей, участок автодороги от Московского шоссе до улицы Мичурина не полностью функционирует, автомобили могут двигаться лишь по одной полосе. Дорогу еще не почистили от снега, поэтому на дороге каша.

«Ехать можно, но там колхоз. Не чищено. Пробита колея туда-обратно. Посередине снег в колено», — приводит «Комсомольская правда» слова местного жителя Дмитрия С.

Самарцы отмечают, что светофор на улице Мичурина пока не работает, кроме это вдоль всей улицы дорожные знаки находятся в чехлах.

Напомним, что ремонт улицы Луначарского связан с реконструкцией кольца на пересечении трех дорог: улиц Луначарского и Гагарина, Московского шоссе. Открыть улицу должны были 1 октября.