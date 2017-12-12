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Мужчина умер на железнодорожном вокзале в Самаре
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    Мужчина умер на железнодорожном вокзале в Самаре

    17:19  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:19  12 Декабря 2017
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    Мужчина умер на железнодорожном вокзале в Самаре

    Самара, 12 декабря. Мужчина умер в здании железнодорожного вокзала в Самаре около двух часов ночи во вторник, 12 декабря.

    Как стало известно, скончался 56-летний мужчина, сообщает «ВолгаНьюс» со ссылкой на информацию Куйбышевской транспортной прокуратуры. Мужчине стало плохо на третьем этаже здания, люди, находившиеся рядом, вызвали врача, однако спасти человека не удалось. По данному факту проводится проверка. По информации региональных СМИ, мужчина умер от тяжелого заболевания, у него был рак горла четвертой степени.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #вокзал #погибший
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