Жительница Башкирии нашла в Самаре пропавшего два года назад сына

Самара, 12 декабря. Бывший супруг забрал у жительницы Башкортостана ребенка «под благовидным предлогом» в 2015 году. Женщина нашла своего пятилетнего ребенка случайно в Самаре в ноябре этого года.

Женщина приехала в город на работу, она шла по одной из улиц Самары, как вдруг услышала знакомый детский голос. Обернувшись, он узнала своего ребенка, которого давно уже не видела, но с ним была незнакомая женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Женщина увидела сотрудника полиции, которая находилась рядом. Полицейский, узнав о случившемся, догнала незнакомку, представилась и рассказала о ситуации.

Незнакомка — это супруга отца мальчика, после чего они отправились в отдел полиции. Ребенок уехал из отделения полиции со своей мамой. Женщина написала письмо с благодарностью сотрудниками самарской полиции, которые помогли ей вернуть сына.