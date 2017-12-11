Мужчина с обрезом напал на офис в Тольятти

Самара, 11 декабря. Мужчина ворвался в офис транспортной компании, расположенной в промышленной зоне Автограда в Тольятти, с обрезом охотничьего ружья. Он, выстрелив в потолок, и потребовал деньги.

Сотрудники компании — мужчины 1987 и 1989 года рождения, бросили на голову мужчины куртку, и тем самым обезоружили его. Молодые люди удерживали нападавшего до приезда полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Сотрудники правоохранительных органов изъяли улики, а также опросили свидетелей.

Было установлено, что нападавшим оказался мужчина 1978 года рождения, который ранее был судим. Он знал, что в офисе будет крупная сумма денег. На данный момент он арестован, возбуждено уголовное дело по статье «разбой».