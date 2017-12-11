Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Города Свердловской области получат 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию школ
Происшествия
Мужчина с обрезом напал на офис в Тольятти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчина с обрезом напал на офис в Тольятти

    20:40  11 Декабря 2017  /обновлено: 20:40  11 Декабря 2017
    134

    Мужчина с обрезом напал на офис в Тольятти

    Самара, 11 декабря. Мужчина ворвался в офис транспортной компании, расположенной в промышленной зоне Автограда в Тольятти,  с обрезом охотничьего ружья. Он, выстрелив в потолок, и потребовал деньги.

    Сотрудники компании — мужчины 1987 и 1989 года рождения, бросили на голову мужчины куртку, и тем самым обезоружили его. Молодые люди удерживали нападавшего до приезда полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Сотрудники правоохранительных органов изъяли улики, а также опросили свидетелей.

    Было установлено, что нападавшим оказался мужчина 1978 года рождения, который ранее был судим. Он знал, что в офисе будет крупная сумма денег. На данный момент он арестован, возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #тольятти #самарская область #разбой
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть