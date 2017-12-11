В Самаре откроют 35 праздничных комплексов к Новому году

Самара, 11 декабря. На территории Самары планируют открыть 35 праздничных комплексов. Новогодние елки будут в парках, на площадях и еще в других местах города. Об этом сообщила руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова на совещании в понедельник, 11 декабря.

Главная новогодняя елка расположилась на площади имени Куйбышева, сообщает пресс-служба администрации Самары. На данный момент завершены работы по установке и украшению ели, сейчас строится городок из ледовых скульптур, также украшают два катка. Как стало известно, главный новогодний комплекс планируют открыть 18 декабря.

Стоит отметить, что жителей и гостей города ждет праздничный фейерверк и концертно-развлекательная программа в новогоднюю ночь. Мероприятия пройдут на площади Куйбышева.