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Общество
В Самаре откроют 35 праздничных комплексов к Новому году
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    В Самаре откроют 35 праздничных комплексов к Новому году

    20:28  11 Декабря 2017  /обновлено: 20:28  11 Декабря 2017
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    В Самаре откроют 35 праздничных комплексов к Новому году

    Самара, 11 декабря. На территории Самары планируют открыть 35 праздничных комплексов. Новогодние елки будут в парках, на площадях и еще в других местах города. Об этом сообщила руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова на совещании в понедельник, 11 декабря.

    Главная новогодняя елка расположилась на площади имени Куйбышева, сообщает пресс-служба администрации Самары. На данный момент завершены работы по установке и украшению ели, сейчас строится городок из ледовых скульптур, также украшают два катка. Как стало известно, главный новогодний комплекс планируют открыть 18 декабря.

    Стоит отметить, что жителей и гостей города ждет праздничный фейерверк и концертно-развлекательная программа в новогоднюю ночь. Мероприятия пройдут на площади Куйбышева.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #новый год
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