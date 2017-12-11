Слесарь и ветеран МВД претендуют на пост главы Самары

Самара, 11 декабря. Заявления на пост мэра Самары подали еще два человека: слесарь-сборщик и ветеран МВД России. Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря.

Претендентами на пост главы города стали 53-летний Виталий Копылов, который является ветераном МВД России, 26-летний Валентин Сульянов, который работает слесарем-сборщиком ракетных двигателей, сообщают региональные СМИ.

«Считаю, что моё преимущество состоит в том, что я молод. А это немаловажно. Возможно у меня есть какие-то свежие идеи, которые касаются города и организации работы власти», — приводит «Комсомольская правда» слова претендента на пост главы Самары Валентина Сульянова.

На данный момент количество претендентов на пост мэра достигло 12 человек. Заявления принимаются до 18 декабря. Конкурс, в котором депутаты городской Думы выберут главу города, пройдет с 20 по 22 декабря.