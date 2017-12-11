Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: Путин заявил о необходимости привлечения к переговорам разных групп оппозиции
Политика
Слесарь и ветеран МВД претендуют на пост главы Самары
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Слесарь и ветеран МВД претендуют на пост главы Самары

    15:54  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:54  11 Декабря 2017
    158

    Слесарь и ветеран МВД претендуют на пост главы Самары

    Самара, 11 декабря. Заявления на пост мэра Самары подали еще два человека: слесарь-сборщик и ветеран МВД России. Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря.

    Претендентами на пост главы города стали 53-летний Виталий Копылов, который является ветераном МВД России, 26-летний Валентин Сульянов, который работает слесарем-сборщиком ракетных двигателей, сообщают региональные СМИ.

    «Считаю, что моё преимущество состоит в том, что я молод. А это немаловажно. Возможно у меня есть какие-то свежие идеи, которые касаются города и организации работы власти»,  — приводит «Комсомольская правда» слова претендента на пост главы Самары Валентина Сульянова.

    На данный момент количество претендентов на пост мэра достигло 12 человек. Заявления принимаются до 18 декабря. Конкурс, в котором депутаты городской Думы выберут главу города, пройдет с 20 по 22 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара #глава города
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть