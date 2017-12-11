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Иномарка насмерть сбила пешехода в Самаре
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    Иномарка насмерть сбила пешехода в Самаре

    10:14  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:14  11 Декабря 2017
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    Иномарка насмерть сбила пешехода в Самаре

    Самара, 11 декабря. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла в Кировском районе Самары вечером в воскресенье, 10 декабря.

    По предварительным данным, мужчина, которому на вид около 50 лет, переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии он получил травмы и скончался в машине скорой помощи. Как сообщают очевидцы, иномарка протащила мужчину далеко от перехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло около дома №45 на улице Георгия Димитрова. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, сообщают региональные СМИ.

    Напомним, водитель не справился с управлением своего легкового автомобиля и врезался в стену дома. В аварии пострадала пассажирка, ее доставили в медицинское учреждение.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #самара
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