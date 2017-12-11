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Двухлетний ребенок закрыл полуодетую мать на балконе в Сызрани
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    Двухлетний ребенок закрыл полуодетую мать на балконе в Сызрани

    9:56  11 Декабря 2017  /обновлено: 9:56  11 Декабря 2017
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    Двухлетний ребенок закрыл полуодетую мать на балконе в Сызрани

    Самара, 11 декабря. Двухлетний ребенок закрыл свою маму на балконе. Инцидент произошел в доме по улице Степана Разина в Сызрани вечером в воскресенье, 10 декабря.

    Женщина решила выйти на балкон и достать какую-то вещь, сообщает телекомпания «КТВ-ЛУЧ». Ребенок, воспользовавшись случаем, закрыл дверь. Маленький ребенок не хотел открывать дверь, женщина начала кричать с просьбой о помощи. Она была услышана: мужчина, который ремонтировал свой автомобиль, вызвал спасателей.

    На место происшествия выехали специалисты «Аварийно-спасательной службы», они смогли проникнуть в квартиру и разблокировать дверь балкона. Отметим, что женщина находилась на балконе в одном халате.

    Напомним, аналогичный случай произошел в Новосибирске: годовалый ребенок закрыл свою мать, которая была в одной толстовке, на балконе. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #происшествие #сызрань #самарская область
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