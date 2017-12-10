Легковушка врезалась в стену дома в Тольятти, есть пострадавшие

Тольятти, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Тольятти: легковой автомобиль влетел в стену дома.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию очевидцев в социальных сетях, автомобильная авария случилась в субботу, 9 декабря, на перекрестке улиц Мира и Советской. Водитель за рулем легкового автомобиля не справился с управлением транспортным средством и врезался в стену жилого дома.

Пассажирка легковушки получила травмы, работники скорой помощи оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и доставили ее в больницу. Сотрудники охраны правопорядка в настоящее время выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.