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Украина
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Происшествия
Легковушка врезалась в стену дома в Тольятти, есть пострадавшие
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    Легковушка врезалась в стену дома в Тольятти, есть пострадавшие

    19:17  10 Декабря 2017  /обновлено: 19:17  10 Декабря 2017
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    Легковушка врезалась в стену дома в Тольятти, есть пострадавшие

    Тольятти, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Тольятти: легковой автомобиль влетел в стену дома.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию очевидцев в социальных сетях, автомобильная авария случилась в субботу, 9 декабря, на перекрестке улиц Мира и Советской. Водитель за рулем легкового автомобиля не справился с управлением транспортным средством и врезался в стену жилого дома.

    Пассажирка легковушки получила травмы, работники скорой помощи оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и доставили ее в больницу. Сотрудники охраны правопорядка в настоящее время выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #тольятти
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