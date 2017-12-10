Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Что у Порошенко на уме»: Кадыров отреагировал на «антироссийскую выходку» Туки
Происшествия
Самарский рыбак чуть не погиб, провалившись под лед на озере
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Самарский рыбак чуть не погиб, провалившись под лед на озере

    16:41  10 Декабря 2017  /обновлено: 16:41  10 Декабря 2017
    118

    Самарский рыбак чуть не погиб, провалившись под лед на озере

    Самара, 10 декабря. Житель Самары провалился под лед во время рыбалки.

    Как сообщают региональные новостные источники, чрезвычайное происшествие случилось в субботу, 9 декабря, утром: рыбак вышел на тонкий лед и провалился в воду. Очевидцы вызвали спасателей. Один из мужчин, который стал свидетелем инцидента, держал провалившегося под лед рыбака, пока сотрудники МЧС ехали к месту ЧП.

    Спасатели помогли рыбаку и после того, как достали его из воды, передали сотрудникам скорой помощи. У пострадавшего мужчины сильное переохлаждение, но его жизни ничто не угрожает.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло сегодня утром в Сызрани: отечественная легковушка протаранила пассажирский автобус.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть