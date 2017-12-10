Самарский рыбак чуть не погиб, провалившись под лед на озере

Самара, 10 декабря. Житель Самары провалился под лед во время рыбалки.

Как сообщают региональные новостные источники, чрезвычайное происшествие случилось в субботу, 9 декабря, утром: рыбак вышел на тонкий лед и провалился в воду. Очевидцы вызвали спасателей. Один из мужчин, который стал свидетелем инцидента, держал провалившегося под лед рыбака, пока сотрудники МЧС ехали к месту ЧП.

Спасатели помогли рыбаку и после того, как достали его из воды, передали сотрудникам скорой помощи. У пострадавшего мужчины сильное переохлаждение, но его жизни ничто не угрожает.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло сегодня утром в Сызрани: отечественная легковушка протаранила пассажирский автобус.