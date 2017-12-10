Упавшая с крыши сосулька пробила самарцу голову

Самара, 10 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в Самаре: сосулька упала на прохожего с крыши.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на сообщения от очевидцев, инцидент произошел в субботу, 9 декабря, на улице Кузнецкая в Кировском районе: сосулька упала с крыши и пробила мужчине голову. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение.

Местные жители отмечают, что подобные инциденты не являются редкостью, так как в городе плохо чистят крыши.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло сегодня утром в Сызрани: отечественная легковушка протаранила пассажирский автобус.