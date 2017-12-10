Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Сызрани

Сызрань, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло сегодня утром в Сызрани: отечественная легковушка протаранила пассажирский автобус.

Как сообщают региональные новостные источники, авария случилась утром в воскресенье, 10 декабря, на Московской перед перекрестком с улице Октябрьской. Отечественный автомобиль марки Lada столкнулся с пассажирским автобусом. По предварительной информации известно, что водитель ПАЗ во время совершения маневра по перестроению с крайней правой полосы не заметил легковушку, после чего произошло столкновение.

На данный момент информации о пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.