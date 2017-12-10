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Происшествия
Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Сызрани
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    Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Сызрани

    12:07  10 Декабря 2017  /обновлено: 12:07  10 Декабря 2017
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    Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Сызрани

    Сызрань, 10 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло сегодня утром в Сызрани: отечественная легковушка протаранила пассажирский автобус.

    Как сообщают региональные новостные источники, авария случилась утром в воскресенье, 10 декабря, на Московской перед перекрестком с улице Октябрьской. Отечественный автомобиль марки Lada столкнулся с пассажирским автобусом. По предварительной информации известно, что водитель ПАЗ во время совершения маневра по перестроению с крайней правой полосы не заметил легковушку, после чего произошло столкновение.

    На данный момент информации о пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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