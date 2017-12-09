Стало известно, когда пройдет первый матч на стадионе «Самара Арена»

Самара, 9 ноября. Первый матч на стадионе «Самара Арена» пройдет между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком 2». Встреча состоится 7 апреля следующего года.

Стало известно расписание первых трех официальных матчей, которые пройдут на стадионе «Самара Арена». После игры со «Спартаком 2», «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом» 28 апреля. Третий матч, который примет новый стадион «Самара Арена», запланирован на 6 мая, соперником самарской команды будет «Кубань».

После проведения Чемпионата мира по футболу, стадион «Самара Арена» станет домашним полем для футбольного клуба «Крылья Советов», сообщает «Самарская газета». Кроме этого на новом стадионе будут тренироваться и спортсмены футбольных школ.