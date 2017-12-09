В Самарской области накажут организаторов перевозки детей в снегопад

Самара, 9 декабря. Организаторы поездки детей на автобусе из Сызрани в Самару понесут наказание. Автобус с 39 детьми, возраст которых от семи до девяти лет, оказался в многокилометровой пробке, которая произошла из-за снегопада. Происшествие случилось 5 декабря.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место, и было принято решение закрыть одну полосу встречного движения, чтобы автобус с детьми смог проехать. Специалисты регулировали движение на протяжении четырех километров пешком, затем автобус с детьми сопроводили до Тольятти, а далее автобус беспрепятственно доехал до Самары.

«При проверке необходимых документов было установлено, что уведомление о перевозке детей из города Сызрань в город Самару от организаторов перевозки в ГИБДД не поступало» , — сообщает официальный председатель МВД России Ирина Волк.

В отношении организаторов перевозки было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил организованной перевозки группы детей автобусами.