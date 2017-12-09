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Происшествия
В Самарской области накажут организаторов перевозки детей в снегопад
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    В Самарской области накажут организаторов перевозки детей в снегопад

    18:37  9 Декабря 2017  /обновлено: 18:37  09 Декабря 2017
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    В Самарской области накажут организаторов перевозки детей в снегопад

    Самара, 9 декабря. Организаторы поездки детей на автобусе из Сызрани в Самару понесут наказание. Автобус с 39 детьми, возраст которых от семи до девяти лет, оказался в многокилометровой пробке, которая произошла из-за снегопада. Происшествие случилось 5 декабря.

    Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место, и было принято решение закрыть одну полосу встречного движения, чтобы автобус с детьми смог проехать. Специалисты регулировали движение на протяжении четырех километров пешком, затем автобус с детьми сопроводили до Тольятти, а далее автобус беспрепятственно доехал до Самары.

    «При проверке необходимых документов было установлено, что уведомление о перевозке детей из города Сызрань в город Самару от организаторов перевозки в ГИБДД не поступало» , — сообщает официальный председатель МВД России Ирина Волк.

    В отношении организаторов перевозки было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил организованной перевозки группы детей автобусами.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #самара #самарская область
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