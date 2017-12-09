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Два большегруза столкнулись лоб в лоб под Сызранью, есть погибший
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    Два большегруза столкнулись лоб в лоб под Сызранью, есть погибший

    14:31  9 Декабря 2017  /обновлено: 14:31  09 Декабря 2017
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    Два большегруза столкнулись лоб в лоб под Сызранью, есть погибший

    Самара, 9 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два большегруза, случилось на обводной дороге под Сызранью Самарской области. В результате аварии погиб водитель одной из фур.

    Водитель Volvo решил перестроиться при объезде припаркованного на обочине автомобиля «Газель», а по встречной полосе двигался КамАЗ с прицепом, в результате чего произошло лобовое столкновение, сообщают региональные СМИ. На месте аварии погиб водитель Volvo — 52-летний мужчина.

    На место происшествие выехали спасатели, которые извлекли тело погибшего с помощью специального инструмента. Отмечается, что водитель второго грузовика не пострадал. На данный момент специалисты устанавливают причину дорожно-транспортного происшествия.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #сызрань #самарская область
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