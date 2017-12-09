Женщина погибла в жутком ДТП под Самарой

Самара, 9 декабря. В результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на автодороге под Самарой, погибла женщина.

Автомобильная авария произошла на 51-м километре дороги «Подъем Михайловка — Алексеевка» около часа ночи в субботу, 9 декабря. По предварительным данным, водитель — мужчина 1989 года рождения — не выбрал безопасный скоростной режим, в результате чего его автомобиль ВАЗ-2106 опрокинулся в кювет.

Автомобильная авария унесла жизнь женщине, она скончалась от полученных травм до приезда машины скорой помощи, водитель отечественного автомобиля был доставлен в медицинское учреждение.

На данный момент проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает «НИА Сам» со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.