Житель Самарской области поджог склад работодателя из-за долгов по зарплате

Самара, 8 декабря. Житель села Осиновка Самарской области поджог склад организации, в котором находились семена подсолнуха и химические вещества. Злоумышленник пояснил, что поджог он сделал из мести: у него возникли споры по поводу заработной платы с владельцем склада.

Экспертиза показа, что был совершен поджог, и сотрудники полиции занялись поиском подозреваемого и в ходе опроса узнали, что у владельца склада был конфликт с мужчиной. Местный житель признал свою вину и пояснил, почему он так поступил.

Владельцу склада был причинен ущерб на сумму полтора миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.