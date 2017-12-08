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Житель Самарской области поджог склад работодателя из-за долгов по зарплате
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    Житель Самарской области поджог склад работодателя из-за долгов по зарплате

    20:11  8 Декабря 2017  /обновлено: 20:11  08 Декабря 2017
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    Житель Самарской области поджог склад работодателя из-за долгов по зарплате

    Самара, 8 декабря. Житель села Осиновка Самарской области поджог склад организации, в котором находились семена подсолнуха и химические вещества. Злоумышленник пояснил, что поджог он сделал из мести: у него возникли споры по поводу заработной платы с владельцем склада.

    Экспертиза показа, что был совершен поджог, и сотрудники полиции занялись поиском подозреваемого и в ходе опроса узнали, что у владельца склада был конфликт с мужчиной. Местный житель признал свою вину и пояснил, почему он так поступил.

    Владельцу склада был причинен ущерб на сумму полтора миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #поджог #самарская область
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