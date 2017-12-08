Жителя Самарской области подозревают в экстремизме в Интернете

Самара, 8 декабря. Житель Безенчука Самарской области подозревается в экстремизме: он делал посты в сети Интернет.

Мужчина на своей персональной странице в социальной сети размещал материалы, который носят экстремистский характер, в период с 2009 по 2016 год. Экспертиза показала, что материал, с лингвистической точки зрения, направлен на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности, происхождения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области. Также материал унижал достоинство группы лиц.

На данный момент устанавливают все обстоятельства случившегося. Мужчине, подозреваемого в совершении преступления, которое предусмотрено статьей «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.