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Жителя Самарской области подозревают в экстремизме в Интернете
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    Жителя Самарской области подозревают в экстремизме в Интернете

    18:41  8 Декабря 2017  /обновлено: 18:41  08 Декабря 2017
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    Жителя Самарской области подозревают в экстремизме в Интернете

    Самара, 8 декабря. Житель Безенчука Самарской области подозревается в экстремизме: он делал посты в сети Интернет.

    Мужчина на своей персональной странице в социальной сети размещал материалы, который носят экстремистский характер, в период с 2009 по 2016 год. Экспертиза показала, что материал, с лингвистической точки зрения, направлен на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности, происхождения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области. Также материал унижал достоинство группы лиц.

    На данный момент устанавливают все обстоятельства случившегося. Мужчине, подозреваемого в совершении преступления, которое предусмотрено статьей «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #экстремизм #самарская область
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