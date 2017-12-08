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Стало известно, сколько зарабатывают бюджетники Самарской области
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    Стало известно, сколько зарабатывают бюджетники Самарской области

    16:38  8 Декабря 2017  /обновлено: 16:38  08 Декабря 2017
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    Стало известно, сколько зарабатывают бюджетники Самарской области

    Самара, 8 декабря. Заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулирования социально-трудовых отношений прошло в четверг, 7 декабря. На заседании была представлена информация о размере среднемесячной заработной платы у бюджетников.

    Согласно данным, которые предоставило министерство здравоохранения Самарской области, размер средней заработная плата по итогам первого полугодия текущего года у врачей составила 38 860 рублей, это на 1,3% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. По сравнению с прошлым годом больше стали получать и сотрудники среднего медицинского персонала — 22 489 рублей — и младшего — 14 791.

    Уровень зарплат социальных работников региона составил 21 900 рублей, это 82,2% от средней заработной платы по региону. Учителя, по данным за девять месяцев, получают в среднем 27 937 рублей, а педагоги допобразования — 25 537 рублей.

    «Я хочу подчеркнуть, что средняя заработная плата отдельных категорий бюджетников<…> растёт в соответствии с утверждёнными на основе Указов «дорожными картами», — сообщает врио первого вице-губернатора — председателя правительства региона Александр Нефедов.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #бюджетники #заработная плата
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