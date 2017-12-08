Стало известно, сколько зарабатывают бюджетники Самарской области

Самара, 8 декабря. Заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулирования социально-трудовых отношений прошло в четверг, 7 декабря. На заседании была представлена информация о размере среднемесячной заработной платы у бюджетников.

Согласно данным, которые предоставило министерство здравоохранения Самарской области, размер средней заработная плата по итогам первого полугодия текущего года у врачей составила 38 860 рублей, это на 1,3% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. По сравнению с прошлым годом больше стали получать и сотрудники среднего медицинского персонала — 22 489 рублей — и младшего — 14 791.

Уровень зарплат социальных работников региона составил 21 900 рублей, это 82,2% от средней заработной платы по региону. Учителя, по данным за девять месяцев, получают в среднем 27 937 рублей, а педагоги допобразования — 25 537 рублей.