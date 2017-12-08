Водитель трамвая сбил 22-летнюю девушку в Самаре

Самара, 8 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло в Кировском районе Самары вечером в четверг, 7 декабря. Трамвай, который двигался по маршруту №25, сбил 22-летнюю местную жительницу, перебегавшую дорогу в неположенном месте.

Водитель трамвая сбил девушку около дома №202 на улице Стара-Загора. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. По информации местных СМИ, девушка жива, ее доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

Отмечается, что на территории Самарской области было зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия 6 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. В этих авариях 15 человек получили различные травмы, погибших нет.