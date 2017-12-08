Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: военнослужащие РФ доставили более трех тонн гумпомощи в провинции Латакия и Хомс
Происшествия
Водитель трамвая сбил 22-летнюю девушку в Самаре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водитель трамвая сбил 22-летнюю девушку в Самаре

    10:14  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:15  08 Декабря 2017
    74

    Водитель трамвая сбил 22-летнюю девушку в Самаре

    Самара, 8 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло в Кировском районе Самары вечером в четверг, 7 декабря. Трамвай, который двигался по маршруту №25, сбил 22-летнюю местную жительницу, перебегавшую дорогу в неположенном месте.

    Водитель трамвая сбил девушку около дома №202 на улице Стара-Загора. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. По информации местных СМИ, девушка жива, ее доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

    Отмечается, что на территории Самарской области было зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия 6 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. В этих авариях 15 человек получили различные травмы, погибших нет.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #самара
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть