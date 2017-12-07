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Самарец, оскорбивший полицейского, получил полгода исправительных работ
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    Самарец, оскорбивший полицейского, получил полгода исправительных работ

    21:01  7 Декабря 2017  /обновлено: 21:02  07 Декабря 2017
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    Самарец, оскорбивший полицейского, получил полгода исправительных работ

    Самара, 7 декабря. Жителя Самары приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% из его заработной платы в доход государства ежемесячно за оскорбление полицейского.

    Молодой человек распивал спиртные напитки в сквере, сотрудник полиции, представившись, попросил не употреблять спиртные напитки в общественном месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. Мужчина, использовавший грубую нецензурную лексику, начал публично оскорблять полицейского.

    Подсудимому было предъявлено обвинение по статье «публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном. Приговор вступил в законную силу.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #самара
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