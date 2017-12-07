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Воспитанников самарского детсада заставили чистить унитазы
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    Воспитанников самарского детсада заставили чистить унитазы

    18:09  7 Декабря 2017  /обновлено: 18:09  07 Декабря 2017
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    Воспитанников самарского детсада заставили чистить унитазы

    Самара, 7 декабря. Воспитательница заставляла маленьких детей мыть унитазы и раковины. Родители детей обратились к уполномоченному по правам ребенка при Президенте РФ Анне Кузнецовой, также были отправлены жалобы детскому омбудсмену Самарской области и в прокуратуру региона.

    Женщина сообщила, что узнала о данном инциденте случайно, когда ее шестилетний ребенок рассказал о том, как прошел его день. Мальчик не мог уснуть, и воспитательница из-за этого ругалась, а затем взяла за руку и отвела его вместе с другим ребенком в уборную. Мать узнала, что ребенок вымыл все унитазы в уборной, пока его педагог разбиралась с бумажками за столом, сообщает «63.ru».

    Мать ребенка, дождавшись понедельника, пришла в садик поговорить с воспитательницей, но работала ее сменщица. Женщина узнала, что она приехала на работу, когда дети уже мыли уборные. Воспитательница решила успокоить мать ребенка.

    «Вы не переживайте, ваш сын мыл унитаз впервые! А вот другой мальчик их чистит на постоянной основе», — сообщает мать ребенка.

    Воспитанников самарского детсада заставили чистить унитазы

    Как оказалось, второй ребенок даже не рассказал своим родителям, что ему приходилось делать в детском саду. В дальнейшем мальчик поведал своим родителям, что его заставляли не только чистить унитазы, но и мыть раковины.

    Родители пообщались с заведующей, она сказала, что такое у них впервые, и не понимает, почему воспитательница так поступила.

    «В ходе прокурорской проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #детский сад
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