Воспитанников самарского детсада заставили чистить унитазы

Самара, 7 декабря. Воспитательница заставляла маленьких детей мыть унитазы и раковины. Родители детей обратились к уполномоченному по правам ребенка при Президенте РФ Анне Кузнецовой, также были отправлены жалобы детскому омбудсмену Самарской области и в прокуратуру региона.

Женщина сообщила, что узнала о данном инциденте случайно, когда ее шестилетний ребенок рассказал о том, как прошел его день. Мальчик не мог уснуть, и воспитательница из-за этого ругалась, а затем взяла за руку и отвела его вместе с другим ребенком в уборную. Мать узнала, что ребенок вымыл все унитазы в уборной, пока его педагог разбиралась с бумажками за столом, сообщает «63.ru».

Мать ребенка, дождавшись понедельника, пришла в садик поговорить с воспитательницей, но работала ее сменщица. Женщина узнала, что она приехала на работу, когда дети уже мыли уборные. Воспитательница решила успокоить мать ребенка.

«Вы не переживайте, ваш сын мыл унитаз впервые! А вот другой мальчик их чистит на постоянной основе», — сообщает мать ребенка.

Как оказалось, второй ребенок даже не рассказал своим родителям, что ему приходилось делать в детском саду. В дальнейшем мальчик поведал своим родителям, что его заставляли не только чистить унитазы, но и мыть раковины.

Родители пообщались с заведующей, она сказала, что такое у них впервые, и не понимает, почему воспитательница так поступила.