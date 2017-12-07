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Серийный насильник 18-летних девушек разыскивается в Самаре
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    Серийный насильник 18-летних девушек разыскивается в Самаре

    15:00  7 Декабря 2017  /обновлено: 15:02  07 Декабря 2017
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    Серийный насильник 18-летних девушек разыскивается в Самаре

    Самара, 7 декабря. Следственный комитет Самарской области разыскивает мужчину, который насиловал 18-летних девушек. Было возбуждено несколько уголовных дел.

    Мужчина насиловал молодых девушек в подъездах домов или на улицах городов в разных регионах России, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области. У сотрудников следственного комитета есть изображение потенциального подозреваемого. Камера видеонаблюдения в подъезде, где было совершенно одно из преступлений, зафиксировала его лицо.

    «Следственное управление просит внимательно просмотреть фотоизображение и оказать содействие органу следствия в установлении личности злоумышленника», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #розыск #самара #самарская область
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