Серийный насильник 18-летних девушек разыскивается в Самаре

Самара, 7 декабря. Следственный комитет Самарской области разыскивает мужчину, который насиловал 18-летних девушек. Было возбуждено несколько уголовных дел.

Мужчина насиловал молодых девушек в подъездах домов или на улицах городов в разных регионах России, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области. У сотрудников следственного комитета есть изображение потенциального подозреваемого. Камера видеонаблюдения в подъезде, где было совершенно одно из преступлений, зафиксировала его лицо.