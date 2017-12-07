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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Самарой
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    Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Самарой

    14:49  7 Декабря 2017  /обновлено: 14:49  07 Декабря 2017
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    Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Самарой

    Самара, 7 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «Урал» и Volvo произошло в Самарской области на 82-м километре трассы «Подъезд к г.Оренбург от М-5 «Урал». В результате автомобильной аварии погибли два человека, трое пострадали.

    Водитель «Урала» ехал в сторону Самары и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с другим большегрузом — Volvo, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Водитель и пассажир Volvo погибли. Два пассажира иномарки, один из которых ребенок 2013 года рождения, были доставлены в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. На данный момент врачи проводят операцию ребенку. Кроме этого сильно пострадал водитель «Урала», его также доставили в больницу.

    Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, по результатам проверки будет принято процессуально решение.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #самарская область
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