Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Генштаб ВС РФ: Коалиция США позволила террористам захватить 70% территории Сирии
Происшествия
Поезд насмерть сбил школьника в Самарской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Поезд насмерть сбил школьника в Самарской области

    19:03  6 Декабря 2017  /обновлено: 19:04  06 Декабря 2017
    50

    Поезд насмерть сбил школьника в Самарской области

    Самара, 6 декабря. Следователи разбираются в обстоятельства смерти школьника, попавшего под поезд в Самарской области.

    Как сообщают региональные новостные источники, трагический инцидент произошел в среду, 6 декабря, около часа дня по московскому времени в Новокуйбшевске на станции Липяги. Поезд насмерть сбил мальчика из 9 класса, который обучался в школе №17.

    По предварительной информации известно, что мальчик возвращался домой из Самары в Новокуйбышевск, он переходил железнодорожное полотно в наушниках, поэтому не услышал приближающегося поезда. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются обстоятельствах случившейся трагедии, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #новокуйбышевск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть