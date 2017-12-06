Поезд насмерть сбил школьника в Самарской области

Самара, 6 декабря. Следователи разбираются в обстоятельства смерти школьника, попавшего под поезд в Самарской области.

Как сообщают региональные новостные источники, трагический инцидент произошел в среду, 6 декабря, около часа дня по московскому времени в Новокуйбшевске на станции Липяги. Поезд насмерть сбил мальчика из 9 класса, который обучался в школе №17.

По предварительной информации известно, что мальчик возвращался домой из Самары в Новокуйбышевск, он переходил железнодорожное полотно в наушниках, поэтому не услышал приближающегося поезда. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются обстоятельствах случившейся трагедии, после чего будет вынесено процессуальное решение.