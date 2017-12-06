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Женщина и младенец пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области
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    Женщина и младенец пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области

    17:40  6 Декабря 2017
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    Женщина и младенец пострадали в ДТП с грузовиком в Самарской области

    Самара, 6 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера утром на трасе в Самаре: иномарка столкнулась с отечественным автомобилем и влетела в фуру, два человека пострадали.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария случилась во вторник, 5 декабря, в 11:30 часов утра по московскому времени в Красноярском районе: Audi A6 под управлением 27-летнего мужчины столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ, после чего иномарка влетела в грузовик.

    Пассажиры отечественного автомобиля, 40-летняя женщина и младенец, получили травмы. После осмотра врачей пострадавшим назначили амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства роисшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #самара
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